Мезенцев (Мезенцев) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцев (Мезенцев) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1900

Дата смерти

20.02.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1923

Дочь: Цуканова (Мезенцев) Анастасия

Отец ребёнка: Мезенцев Иван

Рождение ребёнка
28.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезенцев Иван

Рождение ребёнка
06.11.1928

Сын: Мезенцев Дмитрий

Отец ребёнка: Мезенцев Иван

Рождение ребёнка
21.05.1932

Дочь: Гречишникова (Мезенцева) Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Мезенцев Иван

Рождение ребёнка
05.11.1936

Сын: Мезенцев Николай

Отец ребёнка: Мезенцев Иван

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1941

Дочь: Ломакина (Мезенцев) Тамара

Отец ребёнка: Мезенцев Иван

Смерть
20.02.1993

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