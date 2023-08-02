Мезенцев (Мезенцев) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1900
Дата смерти20.02.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1923
Дочь: Цуканова (Мезенцев) Анастасия
Отец ребёнка: Мезенцев Иван
Рождение ребёнка
28.12.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мезенцев Иван
Рождение ребёнка
06.11.1928
Сын: Мезенцев Дмитрий
Отец ребёнка: Мезенцев Иван
Рождение ребёнка
21.05.1932
Дочь: Гречишникова (Мезенцева) Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Мезенцев Иван
Рождение ребёнка
05.11.1936
Сын: Мезенцев Николай
Отец ребёнка: Мезенцев Иван
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1941
Дочь: Ломакина (Мезенцев) Тамара
Отец ребёнка: Мезенцев Иван
Смерть
20.02.1993