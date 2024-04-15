Пархоменко (Бабиченко) Ефросиния Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко (Бабиченко) Ефросиния Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1833 и 1846

Дата смерти

24.12.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
22.09.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Федор Ефимович Котенко
Восприемник
21.10.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Яков Владимирович Котенко
Бракосочетание
17.05.1864 ст.

Муж: Пархоменко Антон Яковлевич

Хотень, Сумська область
Поручители: Иван Поляков, Андрей Гончаренко, Яков Котенко, Кодрат Белокур | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBM-Q?i=799&cc=35... Показать все
Восприемник
24.07.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Параскева Ефимовна (Котенко) Иванченко
Рождение ребёнка
03.08.1870 ст.

Дочь: Пархоменко Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Пархоменко Антон Яковлевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7J7-G?i=257&cc=3511744
Восприемник
13.05.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Александра Федоровна Котенко
Рождение ребёнка
07.01.1878 ст.

Сын: Пархоменко Иван Антонович

Отец ребёнка: Пархоменко Антон Яковлевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.10.1880 ст.

Дочь: Пархоменко Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Пархоменко Антон Яковлевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
28.08.1883 ст.

Сын: Пархоменко Иван Антонович

Отец ребёнка: Пархоменко Антон Яковлевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GL-Y?i=377&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.05.1886 ст.

Дочь: Кукса Акилина Антоновна

Отец ребёнка: Пархоменко Антон Яковлевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
12.07.1889 ст.

Сын: Пархоменко Петр Антонович

Отец ребёнка: Пархоменко Антон Яковлевич

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
24.12.1907 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от старости | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G27J?i=872&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
26.12.1907 ст.
на кладбище д. Кровной
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