Пархоменко (Бабиченко) Ефросиния Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1833 и 1846
Дата смерти24.12.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
22.09.1863 ст.
Федор Ефимович Котенко
Восприемник
21.10.1863 ст.
Яков Владимирович Котенко
Бракосочетание
17.05.1864 ст.
Поручители: Иван Поляков, Андрей Гончаренко, Яков Котенко, Кодрат Белокур | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBM-Q?i=799&cc=35... Показать все
Восприемник
24.07.1869 ст.
Параскева Ефимовна (Котенко) Иванченко
Рождение ребёнка
03.08.1870 ст.
Дочь: Пархоменко Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Пархоменко Антон Яковлевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7J7-G?i=257&cc=3511744
Восприемник
13.05.1873 ст.
Александра Федоровна Котенко
Рождение ребёнка
07.01.1878 ст.
Сын: Пархоменко Иван Антонович
Отец ребёнка: Пархоменко Антон Яковлевич
Рождение ребёнка
21.10.1880 ст.
Дочь: Пархоменко Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Пархоменко Антон Яковлевич
Рождение ребёнка
28.08.1883 ст.
Сын: Пархоменко Иван Антонович
Отец ребёнка: Пархоменко Антон Яковлевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GL-Y?i=377&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.05.1886 ст.
Дочь: Кукса Акилина Антоновна
Отец ребёнка: Пархоменко Антон Яковлевич
Рождение ребёнка
12.07.1889 ст.
Сын: Пархоменко Петр Антонович
Отец ребёнка: Пархоменко Антон Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.12.1907 ст.
Причина смерти: от старости | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G27J?i=872&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
26.12.1907 ст.
на кладбище д. Кровной