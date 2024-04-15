Пархоменко Анастасия Антоновна
Место рождения
Дата рождения21.10.1880 ст.
Дата смерти01.08.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1880 ст.
Крещение
21.10.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
01.08.1886 ст.
Причина смерти: от тифа
Крещение
03.08.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9XM-M?i=449&cc=3511744&cat=1008700