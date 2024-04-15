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Пархоменко Анастасия Антоновна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

21.10.1880 ст.

Дата смерти

01.08.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1880 ст.

Отец: Пархоменко Антон Яковлевич

Мать: Пархоменко Ефросиния Федоровна

Кровное, Сумська область
Крещение
21.10.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
01.08.1886 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от тифа
Крещение
03.08.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9XM-M?i=449&cc=3511744&cat=1008700
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