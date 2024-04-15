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Пархоменко Иван Антонович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

07.01.1878 ст.

Дата смерти

02.07.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1878 ст.

Отец: Пархоменко Антон Яковлевич

Мать: Пархоменко Ефросиния Федоровна

Кровное, Сумська область
Крещение
07.01.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
02.07.1887 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
03.07.1887 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FD5R?i=180&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище
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