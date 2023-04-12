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Устин
Устин
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1719
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Антон
Около 1683 г.р.
Мать
?
Жена
Акулина
1903 г.р.
Дети
Поликарп
Около 1746 г.р.
Иван
Около 1748 г.р.
Добавил:
ВС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец:
Антон
Мать:
?
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын:
Поликарп
Мать ребёнка:
Акулина
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын:
Иван
Мать ребёнка:
Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Акулина
Смерть
Неизвестно
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