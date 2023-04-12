Устин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1683 г.р.

Мать

Жена

1903 г.р.

Дети

Около 1746 г.р.
Около 1748 г.р.

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Антон

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Поликарп

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Иван

Мать ребёнка: Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Смерть
Неизвестно
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