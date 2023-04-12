Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1683

Дата смерти

После 1726

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Около 1709 г.р.
Около 1710 г.р.
Около 1715 г.р.
Около 1719 г.р.

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683

Отец: Сергей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Логин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Михайло

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Устин

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
После 1726
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