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Антон
Антон
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1683
Дата смерти
После 1726
Пол
Мужской
Отец
Сергей
Мать
?
Жена
?
Дети
Иван
Около 1709 г.р.
Логин
Около 1710 г.р.
Михайло
Около 1715 г.р.
Устин
Около 1719 г.р.
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683
Отец:
Сергей
Мать:
?
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын:
Иван
Мать ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын:
Логин
Мать ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын:
Михайло
Мать ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын:
Устин
Мать ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Смерть
После 1726
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