Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван

Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Около 1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Устин

Мать: Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close