Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1719 г.р.

Дети

Около 1746 г.р.
Около 1748 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Поликарп

Отец ребёнка: Устин

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Иван

Отец ребёнка: Устин

Рождение
1903

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устин

Смерть
Неизвестно
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