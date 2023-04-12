Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Акулина
Акулина
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Афанасий
Мать
Не указана
Муж
Устин
Около 1719 г.р.
Дети
Поликарп
Около 1746 г.р.
Иван
Около 1748 г.р.
Добавил:
ВС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын:
Поликарп
Отец ребёнка:
Устин
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын:
Иван
Отец ребёнка:
Устин
Рождение
1903
Отец:
Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Устин
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия