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Магадеев Агмалетдин (Аглям)

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Енакиев Магадий

Мать: Енакиева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магадеев Идрис Агмалетдинович (Аглямович)

Мать ребёнка: Магадеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ихсанова (Магадеева) Сара Агмалетдиновна (Аглямовна)

Мать ребёнка: Магадеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магадеев Шафигулла Агмалетдинович (Аглямович)

Мать ребёнка: Магадеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магадеев Самигулла Агмалетдинович

Мать ребёнка: Магадеева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магадеева ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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