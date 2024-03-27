Магадеев Самигулла Агмалетдинович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Магадеев Агмалетдин (Аглям)
Мать: Магадеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Магадеева) Фарида Самигулловна
Мать ребёнка: Магадеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Магадеева) Сария Самигулловна
Мать ребёнка: Магадеева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Магадеева ?
Смерть
Неизвестно