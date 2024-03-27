Магадеев Самигулла Агмалетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магадеев Самигулла Агмалетдинович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Магадеев Агмалетдин (Аглям)

Мать: Магадеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Магадеева) Фарида Самигулловна

Мать ребёнка: Магадеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Магадеева) Сария Самигулловна

Мать ребёнка: Магадеева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магадеева ?

Смерть
Неизвестно

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