Магадеева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магадеев Идрис Агмалетдинович (Аглямович)
Отец ребёнка: Магадеев Агмалетдин (Аглям)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ихсанова (Магадеева) Сара Агмалетдиновна (Аглямовна)
Отец ребёнка: Магадеев Агмалетдин (Аглям)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магадеев Шафигулла Агмалетдинович (Аглямович)
Отец ребёнка: Магадеев Агмалетдин (Аглям)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магадеев Самигулла Агмалетдинович
Отец ребёнка: Магадеев Агмалетдин (Аглям)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно