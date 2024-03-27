Магадеева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магадеева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магадеев Идрис Агмалетдинович (Аглямович)

Отец ребёнка: Магадеев Агмалетдин (Аглям)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ихсанова (Магадеева) Сара Агмалетдиновна (Аглямовна)

Отец ребёнка: Магадеев Агмалетдин (Аглям)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магадеев Шафигулла Агмалетдинович (Аглямович)

Отец ребёнка: Магадеев Агмалетдин (Аглям)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магадеев Самигулла Агмалетдинович

Отец ребёнка: Магадеев Агмалетдин (Аглям)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магадеев Агмалетдин (Аглям)

Смерть
Неизвестно

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