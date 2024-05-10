Флеер (Хесина) Фрума-Сима Ицковна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер (Хесина) Фрума-Сима Ицковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
22.03.1895 ст.

Муж: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1896 ст.

Дочь: Шустер (Флеер) Хая-Двейра Мордуховна

Отец ребёнка: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1898 ст.

Дочь: (Флеер) Рахиль-Лия Мордуховна

Отец ребёнка: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.

Дочь: Флеер (Флеер) Бейла Мордуховна

Отец ребёнка: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1900 ст.

Сын: Флеер Гирш Мордухович

Отец ребёнка: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
12.10.1902 ст.

Сын: Флеер Михаил (Михель) Матвеевич (Мордухович)

Отец ребёнка: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.

Дочь: (Флеер) Бейла Мордуховна

Отец ребёнка: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1908 ст.

Сын: Флеер Хаим Мордухович

Отец ребёнка: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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