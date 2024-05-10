Флеер (Хесина) Фрума-Сима Ицковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.03.1895 ст.
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1896 ст.
Дочь: Шустер (Флеер) Хая-Двейра Мордуховна
Отец ребёнка: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1898 ст.
Дочь: (Флеер) Рахиль-Лия Мордуховна
Отец ребёнка: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.
Дочь: Флеер (Флеер) Бейла Мордуховна
Отец ребёнка: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1900 ст.
Отец ребёнка: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
12.10.1902 ст.
Сын: Флеер Михаил (Михель) Матвеевич (Мордухович)
Отец ребёнка: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.
Дочь: (Флеер) Бейла Мордуховна
Отец ребёнка: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1908 ст.
Отец ребёнка: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно