Флеер Михаил (Михель) Матвеевич (Мордухович) 12.10.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер Михаил (Михель) Матвеевич (Мордухович)

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

12.10.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1902 ст.

Отец: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович

Мать: Флеер (Хесина) Фрума-Сима Ицковна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Обрезание
19.10.1902 ст.
Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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