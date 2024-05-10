Флеер Хаим Мордухович 07.01.1908 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер Хаим Мордухович

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

07.01.1908 ст.

Дата смерти

06.08.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1908 ст.

Отец: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович

Мать: Флеер (Хесина) Фрума-Сима Ицковна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
06.08.1908 ст.
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: «От воспаления мозга» | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (... Показать все

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