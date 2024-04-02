Саксина Татьяна Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксина Татьяна Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1867

Сын: Саксин Яков Афанасиев

Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонов

Рождение ребёнка
13.12.1871

Сын: Саксин Степан (Стефан) Афанасиев

Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонов

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Арина Афанасиева

Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонов

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Наталия Афанасиева

Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонов

Рождение ребёнка
1887

Сын: Саксин Михаил Афанасиев

Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Афанасиева

Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Афанасий Симеонов

Смерть
Неизвестно
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