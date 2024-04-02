Саксина Татьяна Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1867
Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонов
Рождение ребёнка
13.12.1871
Сын: Саксин Степан (Стефан) Афанасиев
Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Арина Афанасиева
Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонов
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Наталия Афанасиева
Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонов
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Афанасиева
Отец ребёнка: Саксин Афанасий Симеонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно