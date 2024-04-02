Саксин Степан (Стефан) Афанасиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксин Степан (Стефан) Афанасиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1871

Отец: Саксин Афанасий Симеонов

Мать: Саксина Татьяна Денисова

Рождение ребёнка
14.09.1893

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Саксина Наталия Даниилова

Рождение ребёнка
14.11.1899

Сын: Саксин Димитрий Степанович

Мать ребёнка: Саксина Наталия Даниилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саксина Наталия Даниилова

Смерть
Неизвестно
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