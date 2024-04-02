Саксин Степан (Стефан) Афанасиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1871
Отец: Саксин Афанасий Симеонов
Мать: Саксина Татьяна Денисова
Рождение ребёнка
14.09.1893
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Саксина Наталия Даниилова
Рождение ребёнка
14.11.1899
Сын: Саксин Димитрий Степанович
Мать ребёнка: Саксина Наталия Даниилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно