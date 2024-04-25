Быструхин (Клюшева) Прасковья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быструхин (Клюшева) Прасковья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Клюшев Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Сафронова Акулина Даниловна

Отец ребёнка: Быструхин Даниил

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Быструхин Петр Даниилович

Отец ребёнка: Быструхин Даниил

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Быструхин Петр малой Данилович

Отец ребёнка: Быструхин Даниил

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Кузнецова Марфа Даниловна

Отец ребёнка: Быструхин Даниил

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Быструхин Афанасий Данилович

Отец ребёнка: Быструхин Даниил

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Панкратьева Агафья Даниловна

Отец ребёнка: Быструхин Даниил

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Маллаева -Дурнева- Анна Даниловна

Отец ребёнка: Быструхин Даниил

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Кузнетчикова Ксения Даниловна

Отец ребёнка: Быструхин Даниил

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Быструхина Анна Даниловна

Отец ребёнка: Быструхин Даниил

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быструхин Даниил

Смерть
Неизвестно
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