Быструхин (Клюшева) Прасковья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Клюшев Афанасий
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Сафронова Акулина Даниловна
Отец ребёнка: Быструхин Даниил
Рождение ребёнка
1758
Сын: Быструхин Петр Даниилович
Отец ребёнка: Быструхин Даниил
Рождение ребёнка
1760
Сын: Быструхин Петр малой Данилович
Отец ребёнка: Быструхин Даниил
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Кузнецова Марфа Даниловна
Отец ребёнка: Быструхин Даниил
Рождение ребёнка
1767
Сын: Быструхин Афанасий Данилович
Отец ребёнка: Быструхин Даниил
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Панкратьева Агафья Даниловна
Отец ребёнка: Быструхин Даниил
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Маллаева -Дурнева- Анна Даниловна
Отец ребёнка: Быструхин Даниил
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Кузнетчикова Ксения Даниловна
Отец ребёнка: Быструхин Даниил
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Быструхина Анна Даниловна
Отец ребёнка: Быструхин Даниил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быструхин Даниил
Смерть
Неизвестно