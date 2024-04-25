Маллаева -Дурнева- (Быструхина) Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маллаева -Дурнева- (Быструхина) Анна Даниловна

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Быструхин Даниил

Мать: Быструхин Прасковья Афанасьевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Дурнева Афимилья Ивановна

Отец ребёнка: Дурнев Иван Леонтьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Дурнев Иван Иванович

Отец ребёнка: Дурнев Иван Леонтьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1798

Муж: Маллаев Дмитрий Андреевич

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурнев Иван Леонтьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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