Маллаева -Дурнева- (Быструхина) Анна Даниловна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Быструхин Даниил
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Дурнева Афимилья Ивановна
Отец ребёнка: Дурнев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Дурнев Иван Иванович
Отец ребёнка: Дурнев Иван Леонтьевич
Бракосочетание
1798
Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно