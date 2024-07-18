Сафронова (Быструхина) Акулина Даниловна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафронов Филипп
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Зырянова (Сафронова) Домна Филипповна
Отец ребёнка: Сафронов Филипп
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Сафронова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Сафронов Филипп
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Сафронова Лукерья Филипповна
Отец ребёнка: Сафронов Филипп
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Сафронова Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Сафронов Филипп
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Сафронов Филипп
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сафронов Иван малой Филиппович
Отец ребёнка: Сафронов Филипп
Смерть
Неизвестно