Сафронова (Быструхина) Акулина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Быструхина) Акулина Даниловна

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Быструхин Даниил

Мать: Быструхин (Клюшева) Прасковья Афанасьевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Филипп

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Зырянова (Сафронова) Домна Филипповна

Отец ребёнка: Сафронов Филипп

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Сафронова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Сафронов Филипп

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Сафронова Лукерья Филипповна

Отец ребёнка: Сафронов Филипп

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Сафронова Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Сафронов Филипп

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сафронов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Сафронов Филипп

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сафронов Иван малой Филиппович

Отец ребёнка: Сафронов Филипп

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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