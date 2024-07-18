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Сафронов Филипп

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова (Быструхина) Акулина Даниловна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Зырянова (Сафронова) Домна Филипповна

Мать ребёнка: Сафронова (Быструхина) Акулина Даниловна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Сафронова Анна Филипповна

Мать ребёнка: Сафронова (Быструхина) Акулина Даниловна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Сафронова Лукерья Филипповна

Мать ребёнка: Сафронова (Быструхина) Акулина Даниловна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Сафронова Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: Сафронова (Быструхина) Акулина Даниловна

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сафронов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Сафронова (Быструхина) Акулина Даниловна

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1786
Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сафронов Иван малой Филиппович

Мать ребёнка: Сафронова (Быструхина) Акулина Даниловна

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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