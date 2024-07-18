Сафронов Филипп
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Зырянова (Сафронова) Домна Филипповна
Мать ребёнка: Сафронова (Быструхина) Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Сафронова Анна Филипповна
Мать ребёнка: Сафронова (Быструхина) Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Сафронова Лукерья Филипповна
Мать ребёнка: Сафронова (Быструхина) Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Сафронова Прасковья Филипповна
Мать ребёнка: Сафронова (Быструхина) Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Сафронова (Быструхина) Акулина Даниловна
Место жительства
С 1786
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сафронов Иван малой Филиппович
Мать ребёнка: Сафронова (Быструхина) Акулина Даниловна
Смерть
Неизвестно