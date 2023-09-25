Абашина (Расадина) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбашина (Расадина) Пелагея Васильевна

Абашина (Расадина) Пелагея Васильевна

Место рождения

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

09.09.1880

Дата смерти

23.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1880

Отец: Расадин Василий Федосеевич

Мать: Расадина (Полшкова) Матрена Федоровна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1898

Муж: Абашин Сергей Прокопьевич

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.01.1908

Сын: Абашин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Абашин Сергей Прокопьевич

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.03.1910

Сын: Абашин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Абашин Сергей Прокопьевич

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.06.1914

Сын: Абашин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Абашин Сергей Прокопьевич

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.06.1916

Сын: Абашин Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Абашин Сергей Прокопьевич

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
23.02.1958
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: стратегический миокардит

Мы используем куки для улучшения работы сайта.