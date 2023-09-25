Абашина (Расадина) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.09.1880
Дата смерти23.02.1958
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1880
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
25.01.1908
Отец ребёнка: Абашин Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
13.03.1910
Отец ребёнка: Абашин Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
29.06.1914
Отец ребёнка: Абашин Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
17.06.1916
Отец ребёнка: Абашин Сергей Прокопьевич
Смерть
23.02.1958
Причина смерти: стратегический миокардит