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Абашин Яков Сергеевич

Место рождения

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

17.06.1916

Дата смерти

17.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1916

Отец: Абашин Сергей Прокопьевич

Мать: Абашина Пелагея Васильевна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.10.1949

Сын: Абашин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.04.1951

Сын: Абашин Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Абашина Анна Александровна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абашина Анна Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Место жительства
Неизвестно
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
17.06.1980
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