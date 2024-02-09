Абашин Яков Сергеевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1916
Дата смерти17.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1916
Рождение ребёнка
01.10.1949
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1951
Сын: Абашин Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Абашина Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.06.1980