Сухотин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1812
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1838
Дочь: Сухотина (Сухотина) Ольга Павловна
Мать ребёнка: Rettich (Реттих) Anna Петровна
Рождение ребёнка
12.10.1839
Дочь: Сухотина (Сухотина) Мария Павловна
Мать ребёнка: Rettich (Реттих) Anna Петровна
Рождение ребёнка
05.11.1842
Мать ребёнка: Rettich (Реттих) Anna Петровна
Рождение ребёнка
20.08.1846
Дочь: Сухотина (Сухотина) Ермиония Павловна
Мать ребёнка: Rettich (Реттих) Anna Петровна
Рождение ребёнка
08.11.1850
Дочь: Боборыкина (Сухотина) Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Rettich (Реттих) Anna Петровна