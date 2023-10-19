Сухотин Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотин Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1812

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1812

Отец: Сухотин Иван Николаевич

Мать: Сухотина (Арсеньева) Ольга Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1838

Дочь: Сухотина (Сухотина) Ольга Павловна

Мать ребёнка: Rettich (Реттих) Anna Петровна

Рождение ребёнка
12.10.1839

Дочь: Сухотина (Сухотина) Мария Павловна

Мать ребёнка: Rettich (Реттих) Anna Петровна

Рождение ребёнка
05.11.1842

Сын: Сухотин Андрей Павлович

Мать ребёнка: Rettich (Реттих) Anna Петровна

Рождение ребёнка
20.08.1846

Дочь: Сухотина (Сухотина) Ермиония Павловна

Мать ребёнка: Rettich (Реттих) Anna Петровна

Рождение ребёнка
08.11.1850

Дочь: Боборыкина (Сухотина) Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Rettich (Реттих) Anna Петровна

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