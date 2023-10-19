Rettich (Реттих) Anna Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1810 и 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1838
Дочь: Сухотина (Сухотина) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Сухотин Павел Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1839
Дочь: Сухотина (Сухотина) Мария Павловна
Отец ребёнка: Сухотин Павел Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1842
Отец ребёнка: Сухотин Павел Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1846
Дочь: Сухотина (Сухотина) Ермиония Павловна
Отец ребёнка: Сухотин Павел Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1850
Дочь: Боборыкина (Сухотина) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Сухотин Павел Иванович