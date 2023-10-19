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Rettich (Реттих) Anna Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1810 и 1820

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1838

Дочь: Сухотина (Сухотина) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Сухотин Павел Иванович

Рождение ребёнка
12.10.1839

Дочь: Сухотина (Сухотина) Мария Павловна

Отец ребёнка: Сухотин Павел Иванович

Рождение ребёнка
05.11.1842

Сын: Сухотин Андрей Павлович

Отец ребёнка: Сухотин Павел Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1846

Дочь: Сухотина (Сухотина) Ермиония Павловна

Отец ребёнка: Сухотин Павел Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1850

Дочь: Боборыкина (Сухотина) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Сухотин Павел Иванович

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