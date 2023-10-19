Боборыкина (Сухотина) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боборыкина (Сухотина) Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1850

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1850

Отец: Сухотин Павел Иванович

Мать: Rettich (Реттих) Anna Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1871

Муж: Боборыкин Лукьян Николаевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Боборыкин Николай Лукьянович

Отец ребёнка: Боборыкин Лукьян Николаевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Боборыкина) Екатерина Лукьяновна

Отец ребёнка: Боборыкин Лукьян Николаевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Боборыкина) Елизавета Лукьяновна

Отец ребёнка: Боборыкин Лукьян Николаевич

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