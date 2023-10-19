Боборыкина (Сухотина) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1850
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1871
Рождение ребёнка
1872
Сын: Боборыкин Николай Лукьянович
Отец ребёнка: Боборыкин Лукьян Николаевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Боборыкина) Екатерина Лукьяновна
Отец ребёнка: Боборыкин Лукьян Николаевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Боборыкина) Елизавета Лукьяновна
Отец ребёнка: Боборыкин Лукьян Николаевич