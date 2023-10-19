Боборыкин Лукьян Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боборыкин Лукьян Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1871

Жена: Боборыкина Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Боборыкин Николай Лукьянович

Мать ребёнка: Боборыкина Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Екатерина Лукьяновна

Мать ребёнка: Боборыкина Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Елизавета Лукьяновна

Мать ребёнка: Боборыкина Екатерина Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
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