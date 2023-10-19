Боборыкин Лукьян Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1871
Рождение ребёнка
1872
Сын: Боборыкин Николай Лукьянович
Мать ребёнка: Боборыкина Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Екатерина Лукьяновна
Мать ребёнка: Боборыкина Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Елизавета Лукьяновна
Мать ребёнка: Боборыкина Екатерина Павловна
Работа или профессия
Неизвестно