Сухотина (Арсеньева) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухотин Павел (1-й) Иванович
Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухотин Петр (1-й) Иванович
Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ладыженская (Сухотина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Сухотина (Сухотина) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Сухотина (Сухотина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
30.03.1812
Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Сухотин Петр (2-й) Иванович
Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Сухотина (Сухотина) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич