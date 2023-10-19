Сухотина (Арсеньева) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотина (Арсеньева) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухотин Павел (1-й) Иванович

Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухотин Петр (1-й) Иванович

Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ладыженская (Сухотина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Сухотин Николай Иванович

Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Сухотин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Сухотина (Сухотина) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Сухотина (Сухотина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
30.03.1812

Сын: Сухотин Павел Иванович

Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Сухотин Петр (2-й) Иванович

Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Сухотина (Сухотина) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Сухотин Иван Николаевич

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