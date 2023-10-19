Сухотин Петр (2-й) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотин Петр (2-й) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

20.04.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Сухотин Иван Николаевич

Мать: Сухотина Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
23.11.1843

Сын: Сухотин Иван Петрович

Мать ребёнка: Чемерзова Надежда Глебовна

Рождение ребёнка
13.04.1845

Дочь: Сухотина Ольга Петровна

Мать ребёнка: Чемерзова Надежда Глебовна

Рождение ребёнка
14.08.1847

Сын: Сухотин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Чемерзова Надежда Глебовна

Рождение ребёнка
26.08.1847

Дочь: Сухотина Анна Петровна

Мать ребёнка: Чемерзова Надежда Глебовна

Рождение ребёнка
22.01.1852

Дочь: Сухотина Мария Петровна

Мать ребёнка: Чемерзова Надежда Глебовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.04.1854
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