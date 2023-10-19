Сухотин Петр (2-й) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти20.04.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Сухотин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
23.11.1843
Мать ребёнка: Чемерзова Надежда Глебовна
Рождение ребёнка
13.04.1845
Дочь: Сухотина Ольга Петровна
Мать ребёнка: Чемерзова Надежда Глебовна
Рождение ребёнка
14.08.1847
Мать ребёнка: Чемерзова Надежда Глебовна
Рождение ребёнка
26.08.1847
Дочь: Сухотина Анна Петровна
Мать ребёнка: Чемерзова Надежда Глебовна
Рождение ребёнка
22.01.1852
Дочь: Сухотина Мария Петровна
Мать ребёнка: Чемерзова Надежда Глебовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.04.1854