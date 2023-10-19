Чемерзова (Чемерзова) Надежда Глебовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1843
Отец ребёнка: Сухотин Петр (2-й) Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1845
Дочь: Сухотина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Сухотин Петр (2-й) Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1847
Отец ребёнка: Сухотин Петр (2-й) Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1847
Дочь: Сухотина Анна Петровна
Отец ребёнка: Сухотин Петр (2-й) Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1852
Дочь: Сухотина Мария Петровна
Отец ребёнка: Сухотин Петр (2-й) Иванович
Работа или профессия
Неизвестно