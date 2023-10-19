Чемерзова (Чемерзова) Надежда Глебовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемерзова (Чемерзова) Надежда Глебовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1843

Сын: Сухотин Иван Петрович

Отец ребёнка: Сухотин Петр (2-й) Иванович

Рождение ребёнка
13.04.1845

Дочь: Сухотина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Сухотин Петр (2-й) Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1847

Сын: Сухотин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Сухотин Петр (2-й) Иванович

Рождение ребёнка
26.08.1847

Дочь: Сухотина Анна Петровна

Отец ребёнка: Сухотин Петр (2-й) Иванович

Рождение ребёнка
22.01.1852

Дочь: Сухотина Мария Петровна

Отец ребёнка: Сухотин Петр (2-й) Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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