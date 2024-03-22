Хайрибанат Сафиуллина
Место рождения
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Сафиулла Мажидов
Мать: Мубаракзифа
Бракосочетание
04.10.1906
Рождение ребёнка
21.09.1907
Дочь: Хамиданиса Абдулхакимовна
Отец ребёнка: Абдулхаким Бикчентаев
Рождение ребёнка
11.04.1911
Дочь: Нуржахан Абдулхакимовна
Отец ребёнка: Абдулхаким Бикчентаев
Рождение ребёнка
04.09.1914
Сын: Абдулкарим Абдулхакимович
Отец ребёнка: Абдулхаким Бикчентаев
Рождение ребёнка
06.09.1915
Дочь: Гайнижахан Абдулхакимовна
Отец ребёнка: Абдулхаким Бикчентаев
Рождение ребёнка
20.06.1918
Дочь: Бибикашифа Абдулхакимовна
Отец ребёнка: Абдулхаким Бикчентаев
Рождение ребёнка
04.02.1921
Дочь: Бибигайша Абдулхакимовна
Отец ребёнка: Абдулхаким Бикчентаев
Место жительства
Неизвестно