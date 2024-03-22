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Хайрибанат Сафиуллина

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Сафиулла Мажидов

Мать: Мубаракзифа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.10.1906

Муж: Абдулхаким Бикчентаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1907

Дочь: Хамиданиса Абдулхакимовна

Отец ребёнка: Абдулхаким Бикчентаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1911

Дочь: Нуржахан Абдулхакимовна

Отец ребёнка: Абдулхаким Бикчентаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1914

Сын: Абдулкарим Абдулхакимович

Отец ребёнка: Абдулхаким Бикчентаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1915

Дочь: Гайнижахан Абдулхакимовна

Отец ребёнка: Абдулхаким Бикчентаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.06.1918

Дочь: Бибикашифа Абдулхакимовна

Отец ребёнка: Абдулхаким Бикчентаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1921

Дочь: Бибигайша Абдулхакимовна

Отец ребёнка: Абдулхаким Бикчентаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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