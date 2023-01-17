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Абдулхаким Бикчентаев

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.07.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1881

Отец: Бикчентай Ахтямов

Мать: Бибисарвижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.10.1906

Жена: Хайрибанат Сафиуллина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1907

Дочь: Хамиданиса Абдулхакимовна

Мать ребёнка: Хайрибанат Сафиуллина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1911

Дочь: Нуржахан Абдулхакимовна

Мать ребёнка: Хайрибанат Сафиуллина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1914

Сын: Абдулкарим Абдулхакимович

Мать ребёнка: Хайрибанат Сафиуллина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1915

Дочь: Гайнижахан Абдулхакимовна

Мать ребёнка: Хайрибанат Сафиуллина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.06.1918

Дочь: Бибикашифа Абдулхакимовна

Мать ребёнка: Хайрибанат Сафиуллина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1921

Дочь: Бибигайша Абдулхакимовна

Мать ребёнка: Хайрибанат Сафиуллина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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