Абдулхаким Бикчентаев
Место рождения
Дата рождения08.07.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1881
Отец: Бикчентай Ахтямов
Мать: Бибисарвижамал
Бракосочетание
04.10.1906
Жена: Хайрибанат Сафиуллина
Рождение ребёнка
21.09.1907
Дочь: Хамиданиса Абдулхакимовна
Мать ребёнка: Хайрибанат Сафиуллина
Рождение ребёнка
11.04.1911
Дочь: Нуржахан Абдулхакимовна
Мать ребёнка: Хайрибанат Сафиуллина
Рождение ребёнка
04.09.1914
Сын: Абдулкарим Абдулхакимович
Мать ребёнка: Хайрибанат Сафиуллина
Рождение ребёнка
06.09.1915
Дочь: Гайнижахан Абдулхакимовна
Мать ребёнка: Хайрибанат Сафиуллина
Рождение ребёнка
20.06.1918
Дочь: Бибикашифа Абдулхакимовна
Мать ребёнка: Хайрибанат Сафиуллина
Рождение ребёнка
04.02.1921
Дочь: Бибигайша Абдулхакимовна
Мать ребёнка: Хайрибанат Сафиуллина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно