Бибисарвижамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБибисарвижамал

Бибисарвижамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1870

Сын: Ахмадулла Бикчентаев

Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1873

Дочь: Бадигульжамал Бикчентаева

Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1878

Дочь: Васифажамал Бикчентаева

Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1881

Сын: Абдулхаким Бикчентаев

Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1884

Сын: Абдулкарим Бикчентаев

Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1886

Дочь: Сахиба Бикчентаева

Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикчентай Ахтямов

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close