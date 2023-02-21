Бибисарвижамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1870
Сын: Ахмадулла Бикчентаев
Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов
Рождение ребёнка
14.01.1873
Дочь: Бадигульжамал Бикчентаева
Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов
Рождение ребёнка
25.08.1878
Дочь: Васифажамал Бикчентаева
Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов
Рождение ребёнка
08.07.1881
Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов
Рождение ребёнка
29.01.1884
Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов
Рождение ребёнка
16.08.1886
Дочь: Сахиба Бикчентаева
Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бикчентай Ахтямов
Место жительства
Неизвестно