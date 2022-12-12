Мубаракзифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мубаракзифа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1881

Сын: Шакиржан Сафиуллин

Отец ребёнка: Сафиулла Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1883

Сын: Халилулла Сафиуллин

Отец ребёнка: Сафиулла Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Хайрибанат Сафиуллина

Отец ребёнка: Сафиулла Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1888

Сын: Аманулла Сафиуллин

Отец ребёнка: Сафиулла Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1890

Дочь: Биккния Сафиулловна

Отец ребёнка: Сафиулла Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1893

Сын: Сафин Хатам (Хатимулла) Сафиуллович

Отец ребёнка: Сафиулла Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.04.1897

Сын: Халимулла Сафиуллович

Отец ребёнка: Сафиулла Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1899

Сын: Мирхайдар Сафиуллович

Отец ребёнка: Сафиулла Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Фахима Сафиулловна

Отец ребёнка: Сафиулла Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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