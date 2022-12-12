Мубаракзифа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1881
Сын: Шакиржан Сафиуллин
Отец ребёнка: Сафиулла Мажидов
Рождение ребёнка
20.07.1883
Сын: Халилулла Сафиуллин
Отец ребёнка: Сафиулла Мажидов
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Хайрибанат Сафиуллина
Отец ребёнка: Сафиулла Мажидов
Рождение ребёнка
11.01.1888
Сын: Аманулла Сафиуллин
Отец ребёнка: Сафиулла Мажидов
Рождение ребёнка
29.09.1890
Дочь: Биккния Сафиулловна
Отец ребёнка: Сафиулла Мажидов
Рождение ребёнка
12.08.1893
Сын: Сафин Хатам (Хатимулла) Сафиуллович
Отец ребёнка: Сафиулла Мажидов
Рождение ребёнка
17.04.1897
Отец ребёнка: Сафиулла Мажидов
Рождение ребёнка
16.03.1899
Отец ребёнка: Сафиулла Мажидов
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Фахима Сафиулловна
Отец ребёнка: Сафиулла Мажидов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно