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Баяндин Никифор Ефимович

Место рождения

Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Баяндин Ефим Гаврилович

Мать: Никулина Татьяна Фокиевна

Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
22.01.1814

Жена: Боталова Евдокия Федотовна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.266, С.511
Рождение ребёнка
17.11.1818

Дочь: Баяндина Матрона Никифоровна

Мать ребёнка: Боталова Евдокия Федотовна

Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.271,С.433 - МК (1818)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Баяндина Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Боталова Евдокия Федотовна

Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно

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