Баяндин Никифор Ефимович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Баяндин Ефим Гаврилович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
22.01.1814
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.266, С.511
Рождение ребёнка
17.11.1818
Дочь: Баяндина Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: Боталова Евдокия Федотовна
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.271,С.433 - МК (1818)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Баяндина Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Боталова Евдокия Федотовна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно