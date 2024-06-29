Боталова Евдокия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова Евдокия Федотовна

Место рождения

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
22.01.1814

Муж: Баяндин Никифор Ефимович

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.266, С.511
Рождение ребёнка
17.11.1818

Дочь: Баяндина Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Баяндин Никифор Ефимович

Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.271,С.433 - МК (1818)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Баяндина Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Баяндин Никифор Ефимович

Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно
Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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