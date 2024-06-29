Боталова Евдокия Федотовна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
22.01.1814
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.266, С.511
Рождение ребёнка
17.11.1818
Дочь: Баяндина Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Баяндин Никифор Ефимович
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.271,С.433 - МК (1818)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Баяндина Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Баяндин Никифор Ефимович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно