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Кириленко / Кириченко / Наум Кириллович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

11.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Кириленко / Кириченко / Кирилл Кириченко //

Мать: ?

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
19.10.1817

Сын: Кириленко / Кириченко / Иоанн Наумович

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Ирина

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1817г.лист № 261,зап.№ 69, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1419(нач.)
Рождение ребёнка
12.11.1819

Сын: Кириленко / Кириченко / Иван Наумович

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Ирина

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1819г. лист № 242,зап.№ 80, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1452(нач.)
Бракосочетание
До 1819

Жена: Кириленко / Кириченко / Ирина

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Смерть
11.07.1848
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Покровская церковь м/к 1848г,лист № 62,зап.№ 56, ЦГИАК/Киев/,Ф - 127-1012-2015
Похороны
13.07.1848
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд , с.Гребенки
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