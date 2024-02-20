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Кириленко / Кириченко / Иван Наумович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

12.11.1819

Дата смерти

18.11.1820

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1819

Отец: Кириленко / Кириченко / Наум Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Ирина

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1819г. лист № 242,зап.№ 80, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1452(нач.)
Крещение
12.11.1819
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
УГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1452(нач.),м/к 1819г.лист № 242,зап.№ 80. | Восприемники: Крестьянин графа Браницкого с.Гребенки - Конон Зануда.
Смерть
18.11.1820
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
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