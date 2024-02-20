Кириленко / Кириченко / Ирина
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1783
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
19.10.1817
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1817г.лист № 261,зап.№ 69, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1419(нач.)
Рождение ребёнка
12.11.1819
Сын: Кириленко / Кириченко / Иван Наумович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Наум Кириллович
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1819г. лист № 242,зап.№ 80, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1452(нач.)
Бракосочетание
До 1819
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Смерть
Неизвестно