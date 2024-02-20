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Кириленко / Кириченко / Ирина

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
19.10.1817

Сын: Кириленко / Кириченко / Иоанн Наумович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Наум Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1817г.лист № 261,зап.№ 69, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1419(нач.)
Рождение ребёнка
12.11.1819

Сын: Кириленко / Кириченко / Иван Наумович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Наум Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1819г. лист № 242,зап.№ 80, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1452(нач.)
Бракосочетание
До 1819

Муж: Кириленко / Кириченко / Наум Кириллович

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Смерть
Неизвестно
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