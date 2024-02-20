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Кириленко / Кириченко / Иоанн Наумович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

19.10.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1817

Отец: Кириленко / Кириченко / Наум Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Ирина

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1817г.лист № 261,зап.№ 69, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1419(нач.)
Крещение
19.10.1817
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
ЦГиАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1419(нач.), м/к 1817г.лист № 261,зап.№ 69. | Восприемники: Крестьянин графа Браницкого д.Саливонки - Семион Елин.
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Кириленко / Кириченко / Андрей Иоаннович

Мать ребёнка: ?

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Смерть
Неизвестно
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