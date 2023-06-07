(Щербина) Харитина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Домникия Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербина Дмитрий Филиппов
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Щербина Дмитрий Филиппов
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Щербина Дмитрий Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербина Дмитрий Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербина Дмитрий Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербина Дмитрий Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно