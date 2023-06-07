(Щербина) Харитина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербина) Харитина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Домникия Дмитриевна

Отец ребёнка: Щербина Дмитрий Филиппов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Щербина Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Щербина Дмитрий Филиппов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Щербина Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Щербина Дмитрий Филиппов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Демид Дмитриев

Отец ребёнка: Щербина Дмитрий Филиппов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Щербина Дмитрий Филиппов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Щербина Дмитрий Филиппов

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербина Дмитрий Филиппов

Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно
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