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Щербина Дмитрий Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1855

Дата смерти

После 1900

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1855

Отец: Щербина Филипп Логинов

Мать: Марьяна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Домникия Дмитриевна

Мать ребёнка: Харитина Федорова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Щербина Павел Дмитриев

Мать ребёнка: Харитина Федорова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Щербина Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: Харитина Федорова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Демид Дмитриев

Мать ребёнка: Харитина Федорова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Харитина Федорова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Яков Дмитриев

Мать ребёнка: Харитина Федорова

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитина Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1900
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