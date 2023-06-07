Щербина Дмитрий Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1855
Дата смертиПосле 1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1855
Отец: Щербина Филипп Логинов
Мать: Марьяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Домникия Дмитриевна
Мать ребёнка: Харитина Федорова
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Харитина Федорова
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Харитина Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Харитина Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Харитина Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Харитина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитина Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1900