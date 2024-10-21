Юрышев Матвей Александрович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Юрышев Александр Иванович
Мать: Юрышева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юрышева) Татьяна
Мать ребёнка: Юрышева (Иванова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрышев Сергей
Мать ребёнка: Юрышева (Иванова) Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1892
Дочь: Ивлева (Юрышева) Евдокия (Авдотья) Матвеевна
Мать ребёнка: Юрышева (Иванова) Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно