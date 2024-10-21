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Юрышев Матвей Александрович

Место рождения

Рудовозово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Юрышев Александр Иванович

Мать: Юрышева Татьяна

Рудовозово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрышева) Татьяна

Мать ребёнка: Юрышева (Иванова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрышев Сергей

Мать ребёнка: Юрышева (Иванова) Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрышева (Иванова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1892

Дочь: Ивлева (Юрышева) Евдокия (Авдотья) Матвеевна

Мать ребёнка: Юрышева (Иванова) Вера Ивановна

Рудовозово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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