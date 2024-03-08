Юрышева (Иванова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрышева (Иванова) Вера Ивановна

Место рождения

Рудовозово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Не Известно Иван

Мать: не указана

Рудовозово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрышева) Татьяна

Отец ребёнка: Юрышев Матвей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрышев Сергей

Отец ребёнка: Юрышев Матвей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрышев Матвей Александрович

Рождение ребёнка
18.02.1892

Дочь: Ивлева (Юрышева) Евдокия (Авдотья) Матвеевна

Отец ребёнка: Юрышев Матвей Александрович

Рудовозово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1906

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