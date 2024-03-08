Юрышева (Иванова) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1906
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Не Известно Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юрышева) Татьяна
Отец ребёнка: Юрышев Матвей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрышев Сергей
Отец ребёнка: Юрышев Матвей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1892
Дочь: Ивлева (Юрышева) Евдокия (Авдотья) Матвеевна
Отец ребёнка: Юрышев Матвей Александрович
Смерть
1906