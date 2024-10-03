Баранов Станислав Сергеевич
Место рожденияг. Тулун Иркутской области
Дата рождения06.08.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1990
г. Тулун Иркутской области
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.12.2012
Рождение ребёнка
22.09.2013
Сын: Баранов Никита Станиславович
Мать ребёнка: Баранова (Скрябикова) Марина Олеговна
Образование
01.07.2014
Сибирский федеральный университет (Институт экономики, управления и природопользования) | Current education:1
Рождение ребёнка
10.12.2016
Сын: Баранов Матвей Станиславович
Мать ребёнка: Баранова (Скрябикова) Марина Олеговна
Место жительства
2024