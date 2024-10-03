Баранов Станислав Сергеевич 06.08.1990 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Станислав Сергеевич

Баранов Станислав Сергеевич

avatar

Место рождения

г. Тулун Иркутской области

Дата рождения

06.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1990

Отец: Баранов Сергей Владимирович

Мать: Баранова (Ткачева) Надежда Александровна

г. Тулун Иркутской области
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.12.2012

Жена: Баранова (Скрябикова) Марина Олеговна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
22.09.2013

Сын: Баранов Никита Станиславович

Мать ребёнка: Баранова (Скрябикова) Марина Олеговна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Образование
01.07.2014
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Сибирский федеральный университет (Институт экономики, управления и природопользования) | Current education:1
Рождение ребёнка
10.12.2016

Сын: Баранов Матвей Станиславович

Мать ребёнка: Баранова (Скрябикова) Марина Олеговна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
2024
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.