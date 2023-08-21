Павлова (Семкина) Дарья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1882
Дата смерти30.06.1963
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1882
Отец: Семкин Стефан (Степан)
Рождение ребёнка
30.10.1915
Дочь: Сельдева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Павлов Федор Павлович
Морозова, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Павлов Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Павлов Федор Павлович
Смерть
30.06.1963
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область