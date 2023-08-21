Павлова (Семкина) Дарья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Семкина) Дарья Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1882

Дата смерти

30.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1882

Отец: Семкин Стефан (Степан)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1915

Дочь: Сельдева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Павлов Федор Павлович

Морозова, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Павлов Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Павлов Федор Павлович

Смерть
30.06.1963
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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