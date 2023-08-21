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Павлов Федор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Павлов Павел

Мать: не указана

Место рождения: Орловская губ., Малоархангельский уезд, Дросковская вол.
Военная служба
До 17.02.1915
Рождение ребёнка
30.10.1915

Дочь: Сельдева Мария Федоровна

Мать ребёнка: Павлова Дарья Стефановна

Морозова, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Павлова Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Павлова Дарья Стефановна

Смерть
1915
Умер в деревне Моцарже, Ломжинская губерния (Царство Польское)
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