Павлов Федор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Павлов Павел
Мать: не указана
Место рождения: Орловская губ., Малоархангельский уезд, Дросковская вол.
Военная служба
До 17.02.1915
Рождение ребёнка
30.10.1915
Дочь: Сельдева Мария Федоровна
Мать ребёнка: Павлова Дарья Стефановна
Морозова, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Павлова Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Павлова Дарья Стефановна
Смерть
1915
Умер в деревне Моцарже, Ломжинская губерния (Царство Польское)