Деревянко Петр Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1923
Сын: Деревянко Григорий Петрович
Мать ребёнка: Деревянко Марина Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.02.1925
Сын: Деревянко Николай Петрович
Мать ребёнка: Деревянко Марина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Деревянко Марина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Деревянко Василий Петрович
Мать ребёнка: Деревянко Марина Дмитриевна