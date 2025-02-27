Деревянко Петр Авраамович 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Деревянко Петр Авраамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Деревянко Авраам Прокопьевич

Мать: Деревянко Дарья Астаховна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1923

Сын: Деревянко Григорий Петрович

Мать ребёнка: Деревянко Марина Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.02.1925

Сын: Деревянко Николай Петрович

Мать ребёнка: Деревянко Марина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деревянко Марина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Деревянко Василий Петрович

Мать ребёнка: Деревянко Марина Дмитриевна

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