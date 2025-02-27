Деревянко Марина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1923
Сын: Деревянко Григорий Петрович
Отец ребёнка: Деревянко Петр Авраамович
Рождение ребёнка
12.02.1925
Сын: Деревянко Николай Петрович
Отец ребёнка: Деревянко Петр Авраамович
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деревянко Петр Авраамович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Деревянко Василий Петрович
Отец ребёнка: Деревянко Петр Авраамович