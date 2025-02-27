Деревянко Марина Дмитриевна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Деревянко Марина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1923

Сын: Деревянко Григорий Петрович

Отец ребёнка: Деревянко Петр Авраамович

Рождение ребёнка
12.02.1925

Сын: Деревянко Николай Петрович

Отец ребёнка: Деревянко Петр Авраамович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деревянко Петр Авраамович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Деревянко Василий Петрович

Отец ребёнка: Деревянко Петр Авраамович

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