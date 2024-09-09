Иванов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Леонид

Иванов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Казанцева) Парасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир

Мать ребёнка: Иванова (Казанцева) Парасковья

Рождение ребёнка
23.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Казанцева) Парасковья

Смерть
Неизвестно

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