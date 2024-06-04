Репкин Иван Захаров
Место рождения
Дата рождения05.07.1811
Дата смерти14.09.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1811
Отец: Репкин Захар Егоров
Мать: Репкина Вера Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.02.1828
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Репкина (Носова) Марья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Репкина (Носова) Марья Максимова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Репкин Кирилл Иванов
Мать ребёнка: Репкина (Носова) Марья Максимова
Смерть
14.09.1833
Причина смерти: от горячки