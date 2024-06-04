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Репкин Иван Захаров

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.07.1811

Дата смерти

14.09.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1811

Отец: Репкин Захар Егоров

Мать: Репкина Вера Ефимова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.02.1828

Жена: Репкина (Носова) Марья Максимова

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Репкин Василий Иванов

Мать ребёнка: Репкина (Носова) Марья Максимова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Репкин Григорий Иванов

Мать ребёнка: Репкина (Носова) Марья Максимова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Репкин Кирилл Иванов

Мать ребёнка: Репкина (Носова) Марья Максимова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.09.1833
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки

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